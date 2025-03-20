Alacalı bürokrat ve işadamlarının bir araya geldiği geleneksel iftarın 24’üncüsü Ankara ATO Congresium 1073 Restoranda yapıldı.

İftar yemeği Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Güngör’ün 18 Mart Çanakkale Şehitleri anısına yaptığı dua ile başladı.

Programa AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Merkez Valisi Ali Mantı, Yargıtay 1.Ceza Dairesi Başkanı Hüseyin Canan, eski Çorum Milletvekili ve Sağlık Bakan Yardımcısı Agah Kafkas, eski Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Alaca Kaymakamı Engin Tok, Belediye Başkanı Şerif Arslan, emekli Korgeneral Harun Ocaklı, Çorumlular Federasyonu Başkanı Hayri Çağır, Alacalılar Derneği Başkanı Fikret Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Dursun ile Alaca’nın eski esnaflarından Abdullah Aktaş ve Selahattin Kaleli ile daha birçok Alacalı katıldı.

Konuşmacılar 2000 yılından bu yana Bahattin Işık ve Galip Yeşilbaş tarafından organize edilen bu iftarın daha uzun yıllar devam etmesini temenni ettiler ve kendilerine bu iftar geleneği için ayrıca teşekkür ettiler.