Sungurlu’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınra nostaljik buluşma, Sungurluspor’da 1978-79-80’li yıllarda üst üste şampiyonluk kazanmış efsane kadronun isimleri Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’nin talebi doğrultusunda bu anlamlı günde bir araya geldi.

Veteranlar Gösteri maçı adı altında yapılan bu maça Belçika’dan ve Türkiye’nin bir çok ilinde yaşayan Sungurluspor’lu eski futbolcuar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında bir araya geldiler.

Cumhuriyet Bayramı kutlama programının ardından düzenlenen gösteri maçında, tüm oyuncular "2024 Anısına" özel hazırlanan 19 numaralı formalarla sahaya çıktı. Beyaz ve kırmızı takımlar olarak ayrılan futbolculardan, Beyaz Takım’da Belediye Başkanı Muhsin Dere, Kırmızı Takım’da ise Sungurlu Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Haşim Özsaray yer aldı.Dostluk ve fair play ruhunun ön planda olduğu karşılaşma, Beyaz Takım'ın 3-1’lik üstünlüğüyle sona erdi. Sungurlu Belediyesi tarafından düzenlenen bu etkinlik, Cumhuriyet coşkusunu sporla birleştirerek ilçeye unutulmaz bir gün yaşattı.

Gösteri maçında forma da giyen Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere çük güzel bir organize olduğunu belirterek katılım gösteren herkese teşekkür etti. Dere, 29 Ekim’de Cumhuriyetimizin 101. yılında böyle anlamlı bir günde böyle güzel bir buluşmaya vesile oldukları için emek veren herkese teşekkür etti ve bu organizelerin devam edeceğini söyledi.

Maçın ardından veteran futbol maçında forma giyen eski futbolcularla yemekte bir araya gelen Muhsin Dere burda yaptığı konuşmada ise ‘Sungurlu’muzun efsane futbolcularıyla, efsane bir hatıra maçı gerçekleştirdik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinin ardından, bu anlamlı güne anlamlı bir anı bırakmak adına geçmişte profosyonel olarak futbolculuk yapmış; Sungurluspor’un (Sungurlu Belediyespor) formasını giymiş, amatör kümede forma terletmiş değerlerimizle maç yaptık.

Maçın ardından, kıymetli ağabeylerimiz ve kardeşlerimizle birlikte ekmeğimizi bölüşüp geçmişi yad ettik. Sungurlu Belediyespor’umuzun geleceğini konuştuk. İnşallah, bu organizasyonu her 29 Ekim’de gerçekleştirme kararı aldık. Organizasyonda büyük emeği olan Haydar Naneli abim başta olmak üzere, katılımları için bütün ağabeylerime ve kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Rabb’im birlik ve beraberliğimizi dâim etsin’ dedi.