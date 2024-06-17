Sungurlu'da kurban kesmek isterken kendini yaralayan 2'si ağır 24 kişi hastanelik oldu.

Kurban Bayramı’nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayan vatandaşlar hastaneye akın etti. Kurban kesmek isterken kendini yaralayan vatandaşlar araçları ile hastanelerin yolunu tuttu. İlçede yaralanma vakası ile 24 kişi Kurban Bayramı’nın ilk günü Sungurlu Devlet Hastanesi'ne başvururken, bunlardan 2'si Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.