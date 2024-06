Çorum’un Sungurlu ilçesinde, Kurban bayramı öncesinde bıçakçılar yoğun mesai yapıyor.

Kurban kesiminde zorluk yaşamak istemeyen ilçe halkı, Kurban bayramı gelmeden kullanacakları bıçak ve satırların şimdiden bileme işlemini yaptırıyorlar.

İlçede Yediler Arastasında tezgah açan Ergülü Ulutaş, "Bizim en yoğun zamanımız kurban zamanı. Bıçakların en çok geldiği günler. Gelen bıçak ve satırların en itinalı bir şekilde bileyliyoruz. Gelen müşterilerimiz bizden her zaman memnun. Bir sonraki yılda muhakkak tekrar getiriyorlar. Bu şekilde süreç devam ediyor. Çok hassas bir iş. Ben bıçak yapıyorum diyen her usta bu işi kesinlikle beceremiyor, yapamıyor. Yapsa da bizimki kadar itinalı olmuyor. Bize yaptıran müşteriler her zaman bizi tercih ediyor. Ondan dolayı biz de memnunuz, müşterilerimiz de memnun. Bileme işleri arife günü akşamına kadar devam edecek" şeklinde konuştu.