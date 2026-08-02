Küresel enerji piyasalarında tırmanan jeopolitik krizler ve döviz kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarını vurmaya devam ediyor. Benzin ve motorine yapılan rekor zamların ardından yeni bir artış daha bekleniyor.

2,45 TL'LİK ARTIŞ BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre fiyatına 2,45 TL zam yapılması öngörülüyor. Artışın pompaya yansımasıyla birlikte, özellikle maliyet avantajı nedeniyle otogaz tercih eden sürücülerin bütçesi bir kez daha zorlanacak.