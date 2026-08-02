Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ev sahipliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum müdürlerinin katılımıyla Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, il genelinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı ve 5/b maddesi kapsamında değerlendirilebilecek potansiyel alanların tespit ve tescil işlemlerinde kurumlar arası iş birliği ile sulama yatırımlarına yönelik koordinasyon çalışmalarının güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Toplantıda ayrıca, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından 30 Haziran 2026 tarihinde yayımlanan IPARD III Programı 12. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" tedbiri değerlendirildi. Başvuruda bulunacak projelere uygulanan sıralama kriterleri hakkında katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

Önceki gündem maddelerinin de değerlendirildiği toplantıda, anız yakılmasının çevreye, tarımsal üretime ve doğal yaşama verdiği zararlar konusunda üreticilere yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının artırılması, anız yangınlarının önlenmesine yönelik ilave tedbirler ile artan hava sıcaklıkları nedeniyle ormanlık alanlar, piknik ve mesire yerlerinde uygulanacak yangın önleme tedbirleri görüşüldü.

Toplantıda ayrıca hasat döneminde meydana gelebilecek iş kazalarının önlenmesine yönelik iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile biçerdöverler ve diğer tarım makinelerinde yangın söndürme tüpü ile gerekli müdahale ekipmanlarının bulundurulmasına ilişkin alınacak tedbirler de ele alındı.