Çorum'un Sungurlu ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezine devam eden öğrencilerin sosyal sorumluluk duygularını geliştirmek amacıyla bilim şenliği düzenlendi.

Bilim şenliğine İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Nazım Gürgil, Şube Müdürleri Şakir Demirel, Kerem Dağaşan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Sungurlu Bilim ve Sanat Merkezi Müdür Vekili Ramazan Çırakoğlu, bilim ve sanat merkezlerine devam eden öğrencilerin hem yıl boyunca ürettikleri proje ve eserleri tanıtmak, hem de bilim ve sanatın yaygın etkisini arttırarak öğrencilerin sosyal sorumluluk duygularını geliştirmek amacıyla yılsonu şenliği düzenlendiğini belirtti.