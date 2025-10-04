Sungurlu’da acil sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak, olaylara daha kısa sürede ve daha nitelikli müdahale etmek amacıyla yeni Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kazandırılarak hizmete sunuldu.

Yeni açılan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun A1 rolünde doktorlu istasyon olarak hizmet vereceği belirtilerek, bununla birlikte ilçedeki ki acil yardım ambulans ekibi sayısı Sungurlu’ya yapılan yatırımlarla ve nüfus artışı öngörülmesine paralel olarak 4’e çıkartıldığı aktarıldı.

Sağlık Müdürlüğü, vatandaşların sağlık hizmetine erişimini güçlendirmek amacıyla yatırımlarını sürdüreceğini ifade ederek, “Sungurlu ilçemize kazandırılan yeni Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile birlikte, acil sağlık hizmetlerimizin kalitesi ve ulaşılabilirliği daha da artacaktır” açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Acil sağlık hizmetleri, zamanla yarışılan ve çoğu zaman insan hayatını doğrudan etkileyen bir alandır. Bu doğrultuda ilçemizde hizmete giren yeni istasyon sayesinde hem merkezde hem de kırsalda meydana gelebilecek acil durumlara daha hızlı ve etkin ulaşım sağlanacak, vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimi kolaylaşacaktır. Acil Yardım Ambulansları, yalnızca hayati tehlike arz eden ve acil müdahale gerektiren durumlarda talep edilmelidir.

Bu kapsamda; trafik kazaları, iş kazaları ve ev kazaları, kalp krizi, göğüs ağrısı, inme ve solunum yetmezliği, zehirlenmeler, ciddi alerjik reaksiyonlar, bilinç kaybı, bayılma, ani gelişen şiddetli sağlık sorunları, ciddi yaralanmalar, kırıklar ve kanamalar, acil doğum ve gebelik komplikasyonları gibi durumlarda Acil Yardım Ambulansına başvurulması gerekmektedir. Acil Sağlık Hizmetleri sınırlı sayıdaki ambulans ve sağlık ekibi ile görev yapmaktadır. Bu nedenle elzem olmayan durumlarda Acil Yardım Ambulansı talep edilmesi, gerçek acil vakalara müdahalenin gecikmesine neden olabilmektedir. Unutulmamalıdır ki gereksiz yere meşgul edilebilecek her ambulans belki de bir başka insanın hayatına sebep olabilir. Vatandaşlarımızdan beklentimiz; Acil Sağlık Hizmetleri’nin sadece acil ve hayati risk taşıyan durumlarda talep edilmesi, bu hizmetin suistimal edilmemesidir. Ambulans ve sağlık ekibine gerçekten ihtiyaç duyulduğunda bir dakika bile büyük önem taşımaktadır.”