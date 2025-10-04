Tarihi Kentler Birliği Toplantısına katılmak üzere Edirne’ye giden Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın’ı ziyaret etti.

Başkan İsbir, misafirperverliklerinden dolayı Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi ve yöresel el örgüsü çanta ile Ortaköy Belediyesi rozeti hediye etti.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan İsbir’e teşekkür etti.

