Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren ARCA Savunma 5 bin dönüm, Ahlatcı Holding ise 2 bin dönüm ek yer talep ettiler.

ARCA Savunma, OSB’de 1500 dönüm arazi üzerine kurulu tesislerinde fişekten kapsüle, C4 patlayıcıdan roket ve topçu mühimmatlarına kadar çok sayıda mühimmat üretiyor.

Firma üretim kapasitesini ve çeşitliliğini artırmak için OSB yönetiminden ek olarak 5 bin dönüm daha yer talebinde bulundu.

Ahlatcı Holding, OSB’de 1600 dönüm arazi üzerine Gold Force Barut Fabrikası ile barutun hammaddeleri olan Nitroselüloz ve Nitrogliserin tesislerini kurdu.

Ahlatcı Holding kapasitesini artırıp ürün çeşitliğini çoğaltmak için OSB yönetiminden 2 bin dönüm ek yer talebinde bulundu.

5 bin dönüm araziye kurulan OSB’nin doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Son yıllarda yapılan savunma sanayi yatırımları ile dikkat çeken Sungurlu'ya iş insanlarının ilgisi arttı. Çok sayıda iş insanı Sungurlu'ya yatırım yapmak istiyor. Gerek mevcut savunma sanayi firmalarının büyümesi gerekse yeni yatırımların gelmesi için genişleme çalışmaları hızlandırılmalı. Elimizi çabuk tutmazsak, bu firmalar başka şehirlere gidecek. Nitekim, ARCA Savunmanın Kırıkkale’den 1800 dönüm yer aldığı öğrenildi.

Sungurlu’nun savunma sanayiinde merkez konumunu koruyabilmesi için OSB’nin bir an önce büyütülmesi ve altyapı eksiklerinin giderilmesi gerekiyor. Bunun içinde yeni yönetimin biran evvel göreve başlaması gerekiyor.

