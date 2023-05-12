MURAT KARASU

AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Av. Yusuf Ahlatcı,14 Mayıs’ta yapılacak olan seçim çalışmaları kapsamında Çorum Belediyesi’ni ziyaret etti. Ahlatcı, HDP ve PKK’nın Millet İttifakı’nı açıkça desteklediğini belirterek, “Süreç, artık beka sorunu haline geldi” dedi.

Belediye personelini ziyaret eden Av. Yusuf Ahlatcı, personel ile sohbet edip, hem Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’a hem de milletvekilliğinde AK Parti’ye destek istedi.

‘BUNLAR DEMİRTAŞ VE ÖCALAN’I SERBEST BIRAKACAKLAR’

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Ahlatcı, seçimin artık beka meselesine döndüğünü belirterek, “İstiklal ve istikbal meselesine döndü. İttifak yaptıkları HDP eş başkanı resmen her gün Millet İttifakı’nın yanındayız diye açıklamalarda bulunuyor. Dağdaki terörist başları bile yandaşlarına çağrı yaparak, millet ittifakına destek istiyorlar. Bunlar hep beraber el birliği ile Selahattin Demirtaş’ı ve Abdullah Öcalan’ı çıkartmayı planlıyorlar” diye konuştu.

‘İKTİDARA GELMEK İÇİN HERŞEYİ VAAT EDİYORLAR’

Millet İttifakı’nın iktidara gelmek için her şeyi vadettiğini vurgulayan Ahlatcı, “Bunların amacı iktidar olmak, değil kazanımları yok etmek istiyorlar. İHA’ larımız SİHA’ larımız olmasın istiyorlar, uçaklarımız tanklarımız olmasın istiyorlar, TOGG arabamız olmasın istiyorlar ve daha da önemlisi perde arkasında yaptıkları pazarlıklarla ülkemizi bölmek istiyorlar ama bilmiyorlar ki; aziz Türk milleti ve şerefli Çorum halkı buna izin vermez. AK Parti’ye verilmeyen her oy hainleri sevindirir. Bütün oylar AK Parti’ye” açıklamasında bulundu.