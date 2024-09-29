Yurt içinde ve yurt dışında eli kanlı terör örgütü PKK​ ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Düzenlenen peş peşe operasyonlarla PKK'ya ağır darbeler indiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Suriye​'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı​ bölgesinde 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

"MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK!"

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!