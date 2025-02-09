Terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında mücadele hız kesmeden devam ediyor. İnlerine saklanan teröristler düzenlenen operasyonlarla tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), eli kanlı terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirildiğini duyurdu. Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü aktarıldı.

"MİSLİYLE KARŞILIK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz"