Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriyeli askeri öğrencilerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ( Tsk ) görev yapacağı yönündeki iddialara yanıt verdi. Bakanlık, öğrencilerin sadece eğitim amacıyla Türkiye'de bulunduğunu belirterek, "Eğitimlerini tamamlayan misafir öğrenciler ülkelerine dönmektedir" açıklamasını yaptı.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

MSB, bazı basın organlarında yer alan "Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev alacak" iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Bakanlık açıklamasında "Bakanlığımız birçok dost ve müttefik ülke ile imzalanan anlaşmalar kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir. Bu çerçevede, yabancı askeri öğrenciler belirli sürelerle ülkemizde eğitim almakta ve eğitimlerini tamamlamalarının ardından kendi ülkelerine dönmektedir" ifadelerine yer verildi.

BAŞKA ÜLKELERDEN ÖĞRENCİLER DE EĞİTİM GÖMÜŞ

MSB, 2016-2025 yılları arasında 39 farklı ülkeden 3 bin 16 misafir askeri öğrencinin Türkiye'de çeşitli askeri okullarda eğitim gördüğünü açıkladı. Bu ülkeler arasında ABD, Balkanlar, Afrika, Türk Devletleri, Avrupa ve Uzakdoğu ülkeleri de bulunuyor. Açıklamada, Suriyeli öğrencilerin de "Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası" kapsamında Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde eğitim gördükleri belirtilerek "Bu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görev alması söz konusu değildir" denildi.

VATANDAŞLARA UYARI

MSB, son olarak şu uyarıda bulundu: "Kamuoyunu yanıltmaya, kurumlarımızı hedef almaya ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."