Özgür-Der Çorum Şubesinden yapılan açıklamada, Suriye halkının kutlu zaferi tebrik edildi.

Suriye halkının Mart 2011’de zalim Esed rejimine karşı başlattığı devrim ateşinin yeniden alevlendiğinin ve ödenen onca bedellere, çekilen büyük acılara rağmen Suriye’nin mazlum evlatlarının zorbalara baş eğmediğinin belirtildiği açıklamada, “Bu kutlu mücadele bugün de Allah’ın izniyle büyük bir zaferle sonuçlandı. İnanç, sabır ve azimle hareket eden bir halkın kararlı duruşu karşısında, despotik Baas rejimi; İran, Rusya, Hizbullah ve diğer Şii grupların desteğine rağmen ayakta kalmayı başaramadı. Rabbim, onların yılmaz iradelerini, destansı direnişlerini ve kutlu yürüyüşlerini zaferle taçlandırdı. Kutlu olsun. Bu onurlu toplum, bunu fazlasıyla hak etti. Bu uğurda ödenmesi gereken ne bedel varsa, hepsini feda ettiler ve asla geriye bakmadılar. Özgür-Der olarak devrim sürecinin ilk gününden itibaren bu kardeşlerinin haklı davalarının yanında olduk. Bunun haklı gururunu, mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Bu günleri görmeyi nasip eden Rabbimize hamd ediyoruz” denildi.

Özgür-Der Çorum Şubesinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Esed ve destekçileri eli kanlı birer katildirler. Muhalif grupların ülkenin neredeyse tamamını ele geçirdiği ve rejimi devirmek üzere bir vasatta Rusya, İran ve Hizbullah’ın denkleme girmesiyle Esed’in iktidarı ayakta tutuldu. Gelinen noktada Esed rejimi, İran ve Rusya ortaklığıyla Suriye’de çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 1 milyondan fazla sivil katledildi, milyonarca kişi sakat bırakıldı. 13 milyon Suriyeli ülke içinde yerinden oldu. Bunların 6-7 milyonu ülkesini terk ederek Türkiye, Lübnan, Ürdün gibi ülkelere sığındı. Yüzlerce kişi Avrupa ülkelerine gitmeye çalışırken Akdeniz’de boğuldu. Suriye’de Müslümanları katledenlerin Filistin hassasiyeti ise yok hükmündedir. Suriye'deki olaylar nedeniyle yerinden edilen mazlum insanlara tüm kapıları açarak onları misafir eden Türkiye toplumu kardeşlik, vefa, insani değerler ve erdemli duruşlarıyla büyük bir sınavı başarıyla geçmiştir. İdeolojik saplantıları sebebiyle, apaçık zulmüne, fasid niteliğine ve mücrim yapısına rağmen Baas rejimini destekleyen kesimler. Suriyeli nefreti üzerinden siyasi rant devşirme hesabı yapan bazı siyasi partiler. İran’ın mezhepsel taassubu ve propagandasına bilerek veya bilmeden alet olanlar. Bunların payına da utanç ve mahcubiyet düşmüştür.

Kokuşmuş bir rejimi ayakta tutmaya çalışan emperyalist güçlerin, mezhepçi anlayışın, maşa olmaktan başka meziyeti olmayan örgütlerin politikaları iflas etmiştir. Anti-emperyalizm ve Siyonizm karşıtlığı masallarıyla desteklenen Baas cuntasının Suriye’nin geleceğinde yeri yoktu ve olamazdı da. Suriye’de Müslümanları katledenlerin Filistin hassasiyeti ise yok hükmündedir. Biz Kudüs’ün özgürlüğünün Şam’dan, Halep’ten, Hama’dan, Humus’tan geçtiğine inanıyoruz. Bugün Suriye devrimi azmin ve sabrın meyvelerini topluyor. Suriye'de mücahitler Esed rejiminin Rusya ve İran’ın desteğiyle gasp ettiği beldeleri bir bir özgürleştirdi. Evet, bir devir sona erdi. Sadece Suriye’de değil, tüm Ortadoğu’da yeni bir dönemin kapısı açıldı. Bu devrimin başarılı olabilmesi ve sağlam bir temele oturtulabilmesi için, sürece destek veren hükümet ve tüm kesimlerin, bugüne kadar gösterdikleri duyarlılıkla hareket etmeye ve katkı sağlamaya devam etmeleri son derece önemlidir.

Şam’ın özgürleşmesinin Kudüs’ün özgürleşmesinin önünü açacağı yönündeki dua ve temennimizi yenileyerek kardeşlerimizin devrimini en içten duygularımızla tebrik ediyoruz.

Hama’yı, Humus’u, Halep’i, Şam’ı özgürleştiren, Suriye’nin yiğit evlatlarına, mücahitlere selam olsun. Filistin’den Suriye’ye, direnişe selam olsun. Ümmetin gözü aydın olsun.” (Haber Merkezi)