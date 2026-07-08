Çorum Belediyesi, Gazi Caddesi'nde yol bakım ve onarım çalışması yapılacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hava şartlarının uygun olması halinde çalışmalar 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü Gazi Caddesi'nde, Saat Kulesi ile Valilik arasındaki güzergahta gerçekleştirilecek.

Çalışmaların 23.00 ile 07.00 saatleri arasında yapılmasının planlandığı belirtilirken, bu süre boyunca yolun araç trafiğine kapalı olacağı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için belirtilen saatlerde alternatif güzergâhları tercih etmelerinin önem taşıdığı ifade edildi.