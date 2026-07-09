Çevreyolu'nda Samsun istikametine katılımın sağlandığı kavşakta yaşanan trafik yoğunluğu ve kısa katılım şeridi nedeniyle sürücüler, bölgede kaza riskinin arttığını belirterek yetkililerden düzenleme talebinde bulundu.

KATILIM ŞERİDİ YETERSİZ KALIYOR

Bölgede araç kullanan sürücüler, çevreyoluna katılan araçlarla ana yolda seyreden araçların aynı noktada karşı karşıya geldiğini, bu nedenle sık sık ani fren ve son anda önlenen kaza tehlikelerinin yaşandığını ifade etti.

Katılım şeridinin yetersiz olduğunu belirten vatandaşlar, çevreyoluna çıkan araçların ana yol hızına ulaşmadan trafiğe dahil olmak zorunda kaldığını, bunun da özellikle Samsun yönünde seyreden araçlarla tehlikeli karşılaşmalara neden olduğunu dile getirdi.

ESKİ YOL KATILIM ŞERİDİNE BAĞLANSIN

Sürücüler, kavşağın sağ tarafında bulunan ve kullanılmayan eski yolun mevcut katılım şeridine bağlanmasının sorunun çözümüne katkı sağlayacağını savundu. Böyle bir düzenleme ile çevreyoluna katılan araçların daha uzun bir hızlanma şeridine sahip olacağını belirten vatandaşlar, trafik akışının daha güvenli hale geleceğini ifade etti.

DÜĞÜN SEZONUNDA RİSK DAHA DA ARTIYOR

Özellikle yaz aylarında düğün sezonunun başlamasıyla birlikte bölgedeki araç yoğunluğunun daha da arttığını ifade eden sürücüler, düğün konvoyları ve davetlilere ait araçların trafiğe ek yük getirdiğini belirtti. Vatandaşlar, Samsun istikametine seyreden araçlarla aynı istikamete çevreyolundan katılan araçların, katılım şeridinin hem kısa hem de dar olması nedeniyle büyük risk altında kaldığını dile getirerek, bu durumun ciddi kazalara davetiye çıkardığını söyledi.

CAN KAYBI YAŞANMADAN ÖNLEM ALINMALI

Bölgede her gün benzer tehlikelerin yaşandığını dile getiren sürücüler, herhangi bir can kaybı yaşanmadan önce Karayolları ekiplerince gerekli incelemenin yapılarak uygun görülecek trafik düzenlemesinin hayata geçirilmesini istedi.