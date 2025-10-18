Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanan genelgenin ardından, hız levhaları ve bölgeleri belirli bir düzene kavuştu. 2 ay içinde 20 bine yakın trafik levhası kaldırıldı, birçok yolda yeni hız limitleri belirlendi.

HIZ SINIRLARI YENDİDEN BELİRLENDİ

Sürücülerin isyan ettiği Karadeniz Yolu'nda cezaya sürükleyen, hızı ani düşüren uyarı levhalarının kaldırılmasıyla artık sürücüler, hız sınırının nerede başladığı veya bittiği konusunda karışıklık yaşamadan, tek tip ve net işaretlerle yoluna devam ediyor. Gereksiz uyarılar ve radar ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile çakışan levhalar tamamen söküldü. Yolun farklı kesimlerinde hız sınırları yeniden düzenlendi.

HIZ LİMİTLERİ 82'DEN 110' YÜKSELTİLDİ

Sürücülerin en çok tepki gösterdiği yerleşim yerlerinden biri olan Çorum'un Osmancık ilçesinde de kapsamlı bir sadeleştirmeye gidildi. Sürücüleri âdeta tuzağa düşüren radar ve EDS kameraları kaldırıldı. İstanbul-Tosya yönündeki hızı aniden 82 kilometreden 50 kilometreye düşüren uyarı levhaları söküldü. Kastamonu'nun Tosya ilçe merkezinde 82 km/sa. sınırı korunurken, Samsun yönü sınırı kaldırılarak yerleşim içi 70 km/sa. olarak sabitlendi. Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde ise 82 km/sa. limiti korunurken, Atkaracalar'da aynı hız 110 km/saate çıkarıldı. Küçük yerleşim yerlerindeki hız bölgeleri tamamen iptal edildi.