Bilardo İl Temsilcisi Yüksel Tavukcı uzun zamandır Çorum Bilardo İl temsilciliği görevini yürüten Emrah Taç'a plaket takdim etti.

İl birinciliği sonunda düzenlenen törende yeni Federasyon’da görev alacak olması nedeni ile İl Temsilciliğini bırakan Emrah Taç’a bu göreve atanan Yüksek Tavukcı tarafından plaket verildi.

Tavukcı " Bu bir bayrak değişimi, Emrah Taç'a Çorum Bilardosuna vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Kendisinden almış olduğumuz bu bayrağı daha ileriye götürmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmak için gerekli çaba ve çalışmalar içinde olacağız" dedi.

Emrah Taç ise İl Temsilcisi Tavukcı’ya teşekkür etti ve her zaman Çorum Bilardosunun gelişimi için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi.