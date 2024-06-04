Okul Sporları Minikler ve Küçük erkekler Taekwondo il birinciliği pazar günü Yeni Spor Salonu’nda yapıldı.
Merkez ve ilçelerden sporcuların mücadele ettiği il birinciliğinde sıkletlerinde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
Yapılan müsabakalar sonunda minik sporcularda dereceye giren sporcular şöyle;
27 Kilo: 1. Muhammet İsa Kahraman, 2. Berkay Berber, 3. Ahmet Çimen, 4. Arif Jana Muhammet, 30 kilo: 1. Yusuf Çetin, 2. Engin Buğra, 3. Ahmet Alperen Karakaş, 4. Berat Usar, 33 kilo: 1. Erdem Kavaklık, 2. Turgay Öztürk, 3. Hüseyin Ahmet Kılıç, 4. Talha Elvan Çelen, 36 kilo: 1. Görkem Göçmen, 2. İsmail Eymen Kasap, 3. Eren Aydın Bektaş. 4. Yusuf Eymen Aydoğdu. 40 kilo: 1. Talha Ömer Şen. 45 kilo: 1. Recep Tahir Arslan. 50 kilo: 1. Uygar Çürük, 2. Miraç Yörük. 57+ kilo: 1. Eymen Ünal.
Küçükler kategorisinde sıkletlerinde dereceye giren sporcular ise şöyle;
27 kilo: 1. Bayram Çelik, 2. Mustafa Ören, 30 kilo: 1. Musab Yılmaz, 2. Yılmaz Efe Ciğerci, 33 kilo: 1. Yunus Kamil Karaaslan, 2. Mehmet Efe Can, 3. Ahmet Hamdi Özhayta. 36 kilo: 1. Ensar Yılmaz, 2. Sadık Erdem Kuşyakası, 3. Yusuf Emre, 4. Muhammed Akif Küçük, 40 kilo: 1. Kemal Talha Arslan, 2. Yusuf Topcu, 3. Yağız Kuşcu, 4. Gökdeniz Irmak, 50 kilo: 1. Ahmet Saim Özbaydemir, 57 kilo: 1. Vahip Bardakcı.