Keçiören Belediyesi Taha Akgül Karakucak Güreşlerinde Çorumlu güreşçiler iki altın bir gümüş altı bronz madalya kazandı.

24-25 Ağustos tarihlerinde Bağlum Stad’ında yapılan güreşlerde Belediye İskilipspor’un milli güreşcisi Ferhat Yiğit gençler 65 kiloda mücadele etti.

Zorlu rakiplerini yenerek çıktığı final maçında Adana’dan Bekir Özcan’ı yenen Yiğit sıkletinde altın madalyanın sahibi oldu.

Ağır sıklette mücadele eden Mücahit Çelik ise finalde Bursa’dan İlhan Yağan’ı yenerek Çorum’a ikinci altın madalyayı kazandıran isim oldu.

Yıldızlar 60 kiloda Çorum Milli Eğitimspor kulübünden Berkay Körpeş finalde Kayseri’li rakibine yenilerek gümüş madalya alırken Çorum Belediyespor’dan Muhammed Yağmahan ise bronz madalya kazandı.

Yıldızlar 50 kiloda Çorum Belediyespor’dan Osman Kaplan ise final maçında Ankara’dan Ömer Ergül’e yenilerek ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

Gençler 90 kiloda Çorum Belediyespor’dan Yasin Eroğlu ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Yıldızlar 45 kiloda Belediye İskilipspor’dan M. Mustafa Sert üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. 50 kiloda Çorum Belediyespor’dan M. Mustafa Alpar’da bronz madalya alan diğer Çorumlu güreşçi oldu.

Yıldızlar 80-100 kiloda Çorum Belediyespor’dan M. Furkan Bulut de bronz madalyanhın sahibi oldu.

Büyükler 75 kiloda Hüseyin Bakır ise bronz madalya kazanan diğer güreşci oldu.