Bölgesel Amatör Lig ekibi Ünye 1957 Spor, yeni sezon öncesi orta saha oyuncusu Çorumlu Taha Arslan’ı transfer etti.

Futbola Çorum PTT Gençlikspor’da başlayan ardından Çorumspor ve Çorum FK alt yapılarında oynadıktan sonra Bölgesel AmatörLig’de Ortaköl Belediyespor, Sungurlu Belediyespor, Ladik Belediyespor, Kurşunlu Belediyespor, Osmancık Belediyespor, Niksan Belediyespor ve son olarakta geçtiğimizsezon Bandırma Eti Spor’da forma giyen Taha Arslan, Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) yeşil beyazlı ekibi Ünye 1957 Spor ile anlaşmaya vararak kadrosuna önemli bir takviye yaptı.

27 yaşındaki Taha Arslan, geçen sezon Bandırma Eti Spor'da 27 maçta forma giyerek 13 gole imza attı.