Uluslararası Şampiyonlar Turnuvasında İskilipli güreşçi Taha Çakmak sıkletinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

16-18 Mart tarihlerinde Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu’nda yapılan ve 350 güreşçinin mücadele ettiği Uluslakarası Şampiyonlar turnuvasında 82 kiloda mücadele eden İskilipli güreşçi Taha Çakmak üçüncü oldu.

Eleme maçlarını yenerek yükseldiği yarı final maçında İran’lı rakibine yenilen Taha Çakmak üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Bu sıklette ilk iki sırayı İran’lı sporcular alırken iki üçüncülük madalyasını Taha Çakmak ile birlikte diğer milli takım sporcu Yunus Emre Yılmaz aldı.

Güreşe İskilipspor alt yapısında başlayan daha sonra Kayseri’de güreşe devam eden Taha Çakmak uluslararası turnuvadı kürsüye çıkmayı başardı.