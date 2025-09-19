Emek Oto Boya sahibi Tahsin Ekmekçi (70), geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Merhum Halil İbrahim ve Güldane Ekmekçi’nin oğlu, merhum Ahmet Ekmekçi, Muhsin Ekmekçi ve Fatma Ekmekçi’nin kardeşi, Selma Ekmekçi’nin eşi, Halil İbrahim Ekmekçi ve Semra Özdemir’in babası, Mali Müşavir Emre Özdemir’in kayınpederi, Arçelik Beko Yetkili Servisi Yusuf Ekmekçi’nin kayınbiraderi Tahsin Ekmekçi'nin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Akşemseddin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı’nda defnedilecek.