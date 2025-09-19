Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayarak plakasız otomobille kaçan 3 şüpheli, okul duvarına çarpınca yakalandı. Araçtaki ruhsatsız tabanca ve sentetik ecza haplarıyla yakalanan 3 kişi gözaltına alınırken, sürücüye 72 bin 486 TL idari para cezası uygulandı.

4Daf33Dd 3Ef48Dd1 9D51 40C7 B059 Fa6A7A487Aa7

Edinilen bilgiye göre, eski İskilip kavşağında devriye görevini sürdüren polis ekipleri, plakasız seyir halinde olan otomobili durdurmak istedi. Ekip aracını fark eden sürücü, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından takibe alınan otomobil, Hamit Cami Sokak'ta okulun bahçe duvarına çarptı. Ekipler, sürücü F.H.Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan E.U.T. ve H.M.K.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Bc14C253 75A7Afdd E1B3 49Dc 8C3F C6Ffaca1Ec29

Komşu ilde Belediye Başkanı gözaltına alındı
Komşu ilde Belediye Başkanı gözaltına alındı
İçeriği Görüntüle

Düz kontak sistemiyle çalıştırıldığı anlaşılan plakasız araçta yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 104 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Araç sürücüsü F.H.Ş.'ye çeşitli trafik suçlarından toplam 72 bin 486 TL idari para cezası kesildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı