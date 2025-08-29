Arca Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, taraftar grubu liderleriyle bir araya geldi.

Kırmızı- Şimşekler Çay Ocağı'nda gerçekleşen buluşmada Tam'ın ekibinde yer alan kaleci antrenörü Suat Arıcan ile Kırmızı- Şimşekler Taraftar Grubu liderleri Hüseyin Nalcı ile Şevket Yumutkan ve Siyahduvar Taraftar Grubu Lideri Özgür Yalvaç da yer aldı.

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, zorlu bir periyot olduğunu ifade ederek, şehrin tamamından destek beklediklerini dile getirdi.

Şuana kadar sadece 3 maç kazandıklarını ve önlerinde birbirinden zorlu maçlar olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, Çorum'un istediği zaman başaramayacağı hiç bir şeyin olmadığının altını çizerek, " Bu şehri 2. Lig'de birliktelik şampiyon yaptı. Ben aynı ruhla mücadele edeceğimiz bu sezonda da o ruhla hareket edileceğine inanıyorum. Bu birliktelik bizi hedefe götürür. Buna yürekten inanıyorum. En büyük güvencemizin de Çorum halkı olacağına kesinlikle güveniyorum" diye konuştu.

Kırmızı- Şimşekler Taraftar Grubu liderleri Hüseyin Nalcı ve Şevket Yumutkan ile Siyahduvar Taraftar Grubu Lideri Özgür Yalvaç da, ziyaretlerinden dolayı Tahsin Tam'a teşekkür ederken, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da şampiyonluk yolunda kulübe her türlü desteğe hazır olduklarını söylediler.