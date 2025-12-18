Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, 3 Ocak’ta yapılacak genel kurul öncesi adaylığını açıklarken tecrübeli yönetim anlayışıyla hizmete devam edeceklerini duyurdu.

Şahin, genel kurul öncesi yaptığı açıklamada, oda üyelerine önemli mesajlar verdi.

GÜVENİ BOŞA ÇIKARMADIK

Çorum’un en büyük meslek odalarından biri olan Şoförler ve Nakliyeciler Odasında uzun süredir başkanlık görevini sürdürdüğünü ifade eden Tahsin Şahin, bugüne kadar elde ettikleri bilgi, birikim ve tecrübeyle kendilerine olan güveni asla boşa çıkarmadıklarını kaydetti.

BİR TELEFON KADAR YAKIN

Oda üyelerine ve tüm Çorum halkına her zaman bir telefon kadar yakın olduklarını belirten Şahin, hizmet binasında da güleryüzlü hizmetin adresi olduklarının altını çizdi. Şahin, toplumun tüm kesimlerine hiçbir ayrım gözetmeksizin en güzel hizmeti vermenin çabası içerisinde olduklarını dile getirdi.

ODASINI HEP GÜÇLÜ TUTTU

Çorum’daki tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak şoför ve nakliyeci esnafının sorun ve taleplerinin çözümüne katkı sunduklarını aktaran Şahin, çözüm odaklı bir yönetim anlayışına sahip olduklarına dikkat çekti. Şahin, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası’nın şehirdeki örnek meslek odalarından biri haline geldiğini hatırlattı.

HİZMET BİNASINI YENİLEDİ

Mülkiyeti odaya ait İnönü Caddesindeki 2 katlı hizmet binasının kapsamlı bir tadilat sonrası yenilendiğini söyleyen Tahsin Şahin, hem oda üyelerine, hem de Çorum halkına daha nezih ve ferah bir ortamda hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Şahin, yine uzun yıllardır kullanıldığı için eskiyen hizmet aracını da yenileyerek odaya kazandırdıklarını bildirdi.

GENEL KURULA DAVET ETTİ

3 Ocak Cumartesi günü Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksinde yapılacak genel kurula tüm üyelerini davet eden Tahsin Şahin, güçlü ve tecrübeli bir yönetimle yeni dönemde de hizmete devam edeceklerini belirterek, “Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada üyelerimize en güzel hizmeti vermenin çabası ve gayreti içerisinde olacağız. Genel kurulumuzu Şoförler ve Nakliyeciler Odamıza yakışır, güzel bir şekilde, demokrasi şöleni içinde gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.