Arca Çorum FK pazar günü deplasmanda Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik antrenman ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın tesis büyük sahasında Teknik Direktör Tahsin Tam yönetimindeki çalışmasına tüm futbolcular katıldılar.

Sarıyer maçından sonra serum tedavisi gören Eren önceki gün takımdan ayrı olarak düz koşu yaparken dün takımla ısırma hareketlerinin ardından bireysel olarak çalışma yaptı. Dinamik ısınma ile başlayan antrenman daha sonra sürat çalışması yaptı.

Ardından önce yarı sahada ardından ise tam sahada Keçiörengücü maçının taktiksel çalışmasını yapan kırmızı siyahlı takımda Teknik Heyet futbolculara mevkisel olarak dikkat etmeleri gereken hususlarda uyarılarda bulundu.

Futbolculardan basit top kaybı yapmaması konusunda uyarılarda bulunan Teknik Direktör Tahsin Tam oyunu durdurarak yapılması gerekenleri uygulamalı olarak gösterdi.

Kırmızı Siyahlı takım antrenmanı geniş alanda oyun ile antrenmanı tamamladı.