HALİL ÖZTÜRK

Teknik Direktör Tahsin Tam’ın ekibinde görev yapan Coşkun Eminoğlu ekipten ayrıldığını açıkladı.

Tahsin Tam ile birlikte son dört takımda birlikte görev yapan Coşkun Eminoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ekipten ayrıldığını belirterek şunları söyledi;

"Değerli arkadaşlarım, dostlarım ve futbol severler. Sırası ile Bodrumspor, Karacabey Belediyespor, Bursaspor ve son olarakta Çorum FK çatıları altında birlikte çalıştığım Teknik Direktörlüğünü Tahsin Tam’ın yaptığı ekipten aldığım karar doğrultusunda ayrılmış bulunmaktayım. Geride bıraktığımız her bir sezonda çok farklı başarı hikayelerini birlikte yaşadığımız ve sonunu şampiyonluk ile taçlandırdığımız sürecin sonunda ekip üyelerini ve teknik sorumlu Tahsin Tam’a bundan sonraki meslek hayatında başarılar diliyorum, saygılarımla’