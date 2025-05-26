Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Çorumlu Tahsin Türk yaşamını yitirdi.

Aslen Çorum’un Uğurludağ ilçesi Kızağlı Köyü’nden olan ve Ankara’da ikamet eden 51 yaşındaki Tahsin Türk, öğle saatlerinde geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralandı.

Kazanın ardından kaldırıldığı Mamak Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tahsin Türk, MHP Uğurludağ eski İlçe Başkanı Arap Türk’ün oğlu ve MHP Mamak eski yöneticisi İsmail Türk’ün ağabeyiydi.