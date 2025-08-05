CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 81 ilde eş zamanlı olarak başlattığı saha çalışmaları kapsamında ilk görev yeri olan Amasya’da temaslara başladı.

Tahtasız, il yöneticileri ve milletvekilleriyle birlikte düzenlediği basın açıklamasında, saha çalışmalarının detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

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CHP’nin Amasya’daki saha çalışmaları, CHP İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın açıklamasıyla resmen başladı. Programa, CHP Amasya İl Başkanı İlker Küp, Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Deniz Çakır ve Merkez İlçe Başkanı Arif Ferahoğlu da katıldı.

Basın açıklamasında konuşan Mehmet Tahtasız, “Türkiye'nin 81 ilinde başlattığımız saha çalışmalarıyla halkımızın sorunlarını yerinde dinleyeceğiz. Aynı zamanda, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen hukuksuz süreçleri ve ülkemizin karşı karşıya kaldığı derin ekonomik ve siyasi krizleri vatandaşlarımıza anlatacağız” ifadelerini kullandı.

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Basın açıklamasının ardından CHP heyeti, Amasya’daki esnafları ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek saha çalışmalarına devam etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen milletvekilleri, CHP’nin çözüm önerilerini aktardı.

Tahtasız, saha çalışmaları boyunca halkla iç içe olmaya devam edeceklerini belirterek, “Bizler halktan kopmadan, onların dertlerini dinleyerek siyaset yapmaya kararlıyız. Bu çalışmalar sadece bir başlangıç” dedi.