Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Zonguldak’a gelişinin 94. yıl dönümü, kentte düzenlenen törenlerle coşku içinde kutlandı.

Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen törene; CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Belediye Başkan Vekili Atınç Kayınova, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz ile il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu.

Günün anlam ve önemine dair konuşmayı yapan Belediye Başkan Vekili Atınç Kayınova, Atatürk’ün Zonguldak’a gelişinin kentin tarihi ve ekonomik gelişimi açısından taşıdığı önemi vurguladı. Program kapsamında ayrıca günün anlamına uygun şiirler okundu.

Tören, Atatürk’ün Zonguldak’a ilk ayak bastığı noktada devam etti. Burada gerçekleştirilen temsili törende, denizden askerler tarafından botla getirilen Türk bayrağı, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu’na teslim edildi.

Törenin sonunda Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, denize çelenk bıraktı.(İHA)