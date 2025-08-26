Çorum Eczacı Odası Başkan Erol Afacan, Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü nedeniyle basın açıklaması yayınladı.

Milletimizin şanlı tarihinin dönüm noktalarından birinin, 26 Ağustos 1071’de kazanılan Malazgirt Zaferi olduğunu belirten Erol Afacan, “Sultan Alparslan’ın önderliğinde Anadolu’nun kapılarının Türk milletine açıldığı bu büyük zafer, yalnızca askerî bir başarı değil; aynı zamanda Anadolu’nun ebedî vatanımız haline gelişinin ilk adımıdır” dedi. Malazgirt’te atılan bu kutlu adımın, asırlar boyunca süren varlık mücadelesinin temelini oluşturduğunu kaydeden Afacan, “Anadolu’nun bağrında yükselen Selçuklu medeniyeti, ardından Osmanlı Devleti’nin cihanşümul düzeni, bu mirasın devamı olarak tarih sahnesine çıkmıştır. Türk milletinin iradesi, Malazgirt’te olduğu gibi her zorlukta yeniden vücut bulmuş, bağımsızlık azmi nesilden nesile aktarılmıştır. Bu silsilenin son halkası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yürütülen Millî Mücadeledir. 1071’de Anadolu’yu vatan yapan ruh, 1922’de Büyük Taarruz’da yeniden dirilmiş; Malazgirt’te başlayan tarihî yürüyüş, Dumlupınar’da zaferle taçlanmıştır. Atatürk, bu mirası Cumhuriyet ile taçlandırarak Türk milletine bağımsızlığın, özgürlüğün ve modernleşmenin yolunu açmıştır. Bizler, Çorum Eczacı Odası olarak, milletimizin Malazgirt’ten Cumhuriyet’e uzanan bu büyük tarihî yolculuğundaki bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Eczacılık mesleğinin temsilcileri olarak da aynı inanç ve kararlılıkla, milletimizin sağlığına ve geleceğine hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki: Malazgirt’teki irade, Çanakkale’deki direniş, Sakarya’daki kararlılık ve Cumhuriyet’teki bağımsızlık aşkı, aynı milletin aynı ruhunun eseridir” diyerek açıklamasını tamamladı.

