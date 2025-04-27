CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, zirai dondan zarar gören ceviz üreticilerini ziyaret etti.

Oğuzlar'ın Türkiye’nin önde gelen ceviz üretim bölgelerinden olan ve Türkiye’nin ceviz ihtiyacının yüzde 12’sini karşılayan Oğuzlar'daki ceviz üreticilerinin dondan dolayı sadece bu yılki mahsulü değil önümüzdeki 3 yıllık mahsulünün de etkilendiğini dile getiren Milletvekili Tahtasız, CHP Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz ve Çorum Ceviz Üreticileri Birliği Başkanı Oğuz Hantal’la birlikte ilçede ceviz bahçelerinde incelemelerde bulunduğunu söyledi.

TBMM’de bütün partilerin temsiliyeti ile kurulan araştırma komisyonunun gerekli incelemeleri yaparak, TARSİM sigortası, ÇKS kaydı olsun ya da olmasın tüm çiftçilerimizin zararlarının karşılanması için gerekli adımların atılmasını beklediklerini ifade eden Tahtasız, "Zararın gerçek ve doğru olarak tespit edilmesini ve zararların bir an önce karşılanmasını bekliyoruz" dedi.