Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Milletvekili Tahtasız, Kemal Kılıçdaroğlu ile 14 Mayıs ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini değerlendirdi.
‘HAK, HUKUK VE ADALET MÜCADELEMİZ SÜRECEK’
Kılıçdaroğlu ve Tahtasız, bundan sonraki süreçte izlenmesi gereken yol haritası hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Çorumlulara selamlarını gönderen Kılıçdaroğlu, hak, hukuk ve adalet mücadelesini sürdürmeye devam edeceklerini söyledi. (Haber Merkezi)