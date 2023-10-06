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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, TBMM’de yaptığı konuşmada Çorum’un sorunlarına değindi.

Sözlerine 1 Ekim Pazar günü İçişleri Bakanlığı önünde yapılan hain terörist saldırısını lanetleyerek başlayan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Saldırıda yaralanan polis memurlarımıza acil şifalar diliyor, o saldırı öncesinde hayatını kaybeden vatandaşımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Nereden ve kimden gelirse gelsin terörün her türlüsünü lanetliyor kim ki bu ülkeye hainlik edip kurşun sıkıyorsa ihanet ediyorsa Allah belasını versin” dedi.

Çorum’un sekiz ayda yaklaşık 2,5 milyar dolar ihracat rakamlarıyla Türkiye'de en fazla ihracat yapan 13'üncü il olmuşken bölgenin de ihracat şampiyonuyken buna rağmen devlet yatırımlarından hak ettiği payı alamadığını kaydeden Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Yatırımları alamadığı gibi mevcut devlet yatırımları da bir bir kapanmakta, öyle ki şeker fabrikamız kapandı, çimento fabrikamız kapatıldı ve şeker fabrikası özelleştirildi. Çorum'un 7500 yıllık tarihi var ancak diğer taraftan 7500 tane de sorunu var. Çorum'da vaat çok, devlet yatırımı yok denecek kadar az. Sağlıktan sanayiye ulaşımdan eğitime kadar birikmiş sorunlarımız var, verilen ama tutulmayan sözler var” şeklinde belirtti.

Çorum'da devlet hastanesinin olmadığını, Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bulunduğunu kaydeden Milletvekili Tahtasız, “Altı yıl önce kapatılan "2021 yılında açacağız." sözü verilen devlet hastanemizin ihalesi 4 kez tekrarlandı ama yandaş müteahhitler dahi bu ihaleye katılmadılar, ihalenin son 3 şekli EKAP’da bile yayınlanmadı. Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanemiz uzman doktor eksikliğinden dolayı hasta yoğunluğunu kaldıramıyor, uzman doktorlarımız ilçelerde otuz gün icapçı olduğundan ilçe dışına çıkamıyor, bu durum insani değildir. Yanlış politikalar yüzünden doktorlarımız imkân bulduklarında ya yurt dışına gidiyor ya da özel hastanelere gitmek zorunda bırakılıyor. Vatandaş hastaneden randevu alamıyor, randevu almak için siyasetçilerden, bürokratlardan yardım almak zorunda kalıyor. Çorum'da malzeme ve doktor yetersizliğinden dolayı üç ay sonrasına ultrason, bir ay sonrasına MR, kırk beş gün sonrasına ameliyat sırası veriliyor. Sağlık Bakanlığına Çorum halkı adına soruyorum: İki bin dört yüz altmış beş gündür kapalı olan Çorum Devlet Hastanemizin ihalesi ne zaman yapılacak? Şartnamesini yayınlayacak mısınız” dedi.

‘ÇORUM HAVAALANI YİRMİ DÖRT YILDIR KADERİNE TERK EDİLDİ’

Sözlerine demiryolu konusuna değinerek devam eden Milletvekili Tahtasız,

“Çorum'un birikmiş ve çözüm bekleyen o kadar çok sorunu var ki. İktidar "Her yere havaalanı yaptık, vatandaşlar ilk kez bizim sayemizde uçağa bindi." diyor. Çorum'da havaalanı yok arkadaşlar, tüm komşu illerimizde var, bazılarında ikincisi yapıldı ama Çorum'da havaalanı yok. 1997 yılında temeli atılan, 99'da yüzde 22'si tamamlanan Çorum Havaalanı yirmi dört yıldır kaderine terk edildi. Yüzde 22 oranında tamamlanan inşaat çürüyor, devletin parası heba ediliyor. Hititlerin başkenti, ihracat şampiyonu şehrimize neden havalimanı, demir yolunu, hızlı treni çok görüyorsunuz? Çorum ilimiz maalesef başta yük taşımacılığı olmak üzere hızlı tren, havaalanı gibi yatırımlardan ve hizmetlerden sürekli uzak kalmış hatta mahrum edilmiştir. Olmazsa olmazımız Çorum'a demir yolunun gelmesidir. Çorum bölgenin ihracat şampiyonu ancak bütün ihracat ve ithalatını kara yoluyla yapıyor. Çorumlu sanayici 10 bin dolara ürettiği ürünü 10 bin dolara nakliye vermek zorunda bırakılıyor. Sanayicimiz zoru başarıyor Çorum'u çok sevdiğinden Çorum sevdalısı olduğundan başka yerlere yatırım yapmıyor, direniyorlar, bekliyorlar, yatırımların gelmesini istiyorlar. Çorumlu sanayici ve iş insanlarımızı buradan saygıyla selamlıyorum, hepsine sonsuz teşekkürler. Bir de Mersin Limanı ile Samsun Limanı arasında yani kuzey ile güney ekseninde yapılacak demir yolu taşıma koridoru iki bölgeyi birbirine bağlayacak. Bu, aynı zamanda boğazlar üzerindeki gemi yük trafiğini azaltacaktır. Anadolu'nun kalkınma projesidir. Kanal İstanbul yerine sizlere tavsiyemizdir. Mersin Limanı, Samsun Limanı ve Trabzon Limanını demir ağlarla örmeniz gerekir” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Tahtasız konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

‘KIRKDİLİM TÜNELLERİ VE YOLLAR BİTMEDİ’

“AKP iktidarı "Şunu yaptık, bunu yaptık." diye sıralıyor ya ben de AKP iktidarının söz verdiği hâlde yapmadıklarını çok kısa olarak anlatayım. 2018 yılında başlayan Kırkdilim Tüneli "2021 yılında açacağız." demelerine rağmen, 1 katrilyon harcanmasına rağmen hâlâ maalesef bitirilmedi. Duble yollarla övünüyorsunuz ya, o hâlde soruyoruz. Seçimden önce söz verdiğiniz, yıllarca bitiremediğiniz Çorum-İskilip yolu, İskilip-Tosya yolu, İskilip-Oğuzlar turizm yolu, Çorum-Alaca yolu, Alaca-Çekerek yolu, Çorum-Ortaköy yolu, Ortaköy-Mecitözü yolu, Çorum-Mecitözü-Amasya yolu, Çorum-Osmancık yolu ne zaman tamamlanacak? Yolu olmayan il kalkınır mı? Siz Çorum'un kalkınmasını istemiyor musunuz?

Yine, Ortaköy'de şehidimizin adının verildiği Doğan Mutlu Yatılı Bölge Okulu talan edildi talan, göz göre göre çürüyor. İlçelerimizdeki 2011 yılında kapatılan YBO'lar için dönemin AK Parti milletvekili şu sözü verdi: Bu Meclis kürsüsünde, dedi ki: "Biz o yatılı bölge okullarını açık ceza infaz kurumu yapacağız." Bunu müjdeleyeli on iki yıl oldu, on iki yıl ama hâlâ bir çivi dahi çakılmadı. Yüzde 82'si tamamlanan polis okulu çürüyor arkadaşlar, 5 blok ve kapalı spor salonu yapıldı; maalesef o da kaderine terk edildi, şu anda çürüyor.

Sanayinin yanında tarım kenti olan Çorum'da Obruk Dutludere tarımsal sulama kanalı hâlâ bitmedi. Sungurlu Barajı ve tarımsal sulama kanalı bitmedi. Uğurludağ Başkışla Göleti ve tarımsal sulama kanalı bitmedi. Serban köyü göleti ve tarımsal sulama kanalı başlamadı. Kargı Tosya Kızlaryolu Barajı yarım kaldı. Süreyyabey Barajı tarımsal sulama kanalı, Osmancık içme suyu ve arıtma tesisi maalesef hâlâ bitirilmedi. Yine, Çorum'a acemi birliği sözü verdiniz 2018'de burada; Çorum milletvekilleri burada ama maalesef yok. Çorum'a polis moral eğitim merkezi sözü verdiniz, hâlâ yok. "Hitit Üniversitesi Güney Kampüsü" dediniz, daha bir çivi çakmadınız. Oğuzlar Su Ürünleri ve Su Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi hâlâ yapılmadı. Gülabibey Mahallesi yatılı kız Kur'an kursu yurdu şu anda çürüyor. Çorum Bahçelievler karakolu hâlâ yapılmadı. Çorum Kuruçay'da yapımına altı yıl önce başlanan TOKİ projesini emekli vatandaşlarımıza teslim edemediniz. Önce ‘2021’ dediniz, sonra ‘2022’ dediniz, seçim öncesi söz verdiniz "1 Temmuzda 2023'te vereceğiz." dediniz, sonra ‘1 Ekim’de dediniz ama şimdi ‘16 Ekim’ diyorsunuz; söz kişinin aynasıdır, söz verirken dikkat etmelisiniz.

Son sözlerimi söylemeden önce Çorum'da yarım kalmış projelerin toplam maliyeti 800 milyon TL, yazık değil bu ülkenin parasına, vicdanınız sızlamıyor mu? Daha sayacak çok eksik, söylenecek çok söz var. AKP iktidarı Çorumluların umuduyla oynuyor eğer Çorum halkı hak ettiği yatırımları alamıyorsa bunun sorumlusu AK Parti milletvekilleridir, AK Parti Çorum milletvekilleri ve il başkanlarıdır. Çorum milletvekili arkadaşlarıma sesleniyorum. Söz verdiğiniz işlerin takipçisi olacağım, Çorum’un hak ettiği yatırımları alana kadar mücadele edeceğim. Gelin Çorum'a hep birlikte yatırımların gelmesi için çalışalım.” (Haber Merkezi)