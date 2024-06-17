CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, AK Parti İl Teşkilatı'nın düzenlediği bayramlaşma programına katılarak sürpriz yaptı.

Kurban Bayramı nedeniyle AK Parti İl Başkanlığı'nda bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Cıplak'ın da katıldığı bayramlaşma programına CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da katıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milletvekili Tahtasız, "İl Başkanımız Dinçer Solmaz’la birlikte AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programına katıldık. İl Başkanı Sn. Murat Günay’a, yönetim kuruluna ve AK Parti Millletvekillerine misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. Daha fazla demokrasi daha fazla hoşgörü için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.