Bolu’da faaliyet gösteren Çorumlular Kültür, Sanat, eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ÇORDER) CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Bolu Milletvekili Türker Ateş’i ağırladı.

Bolu ÇORDER Başkanı Hakkı Dişli, Yönetim Kurulu üyesi, AK Parti Meclis üyesi ve Karakaşlar Traktör Alaattin Karakaş, Yönetim Kurulu Üyesi Köfteci Hasan Hüseyin Türkmen ziyarette hazır bulundular.

Bolu’da Çorumlular olarak ciddi bir nüfusa sahip olduklarını dile getiren Dernek Başkanı Dişli, ortalama 22 bin civarında Çorumlu olduğunu ve ağırlıklı olarak sağlık mahallesinde %60 nüfus yoğunluğunun bulunduğunu, ancak bu rakamın yaz ayları ile birlikte inşaat sektörünün hareketlenmesi ile birlikte 24 binin üzerine çıktığını ifade etti.

Bolu’da en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduklarını ve 200 civarında sektörde iş insanlarının bulunduğunu kaydeden Dişli, pandemi döneminde ve Ramazan ayı ile birlikte yılın belli zamanlarında hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti.

Dişli, Çorumlular Kültür, Sanat, eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak 2025 yılında Şubat veya Mart ayının 19’unda saat 19.00’da Çorumlular buluşması yapmayı planladıklarını ifade etti.