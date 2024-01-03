Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Murat Günay’ın ‘havaalanı’ ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, AK Parti’nin 21 yıldır iktidarda olduğunu ve Çorum Havaalanının temelinin 25 yıl önce atıldığını kaydeden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları belirtti:

“Yine seçim yaklaşıyor AKP’nin vaatleri yine havada uçuşuyor. Çorum’un yarım kalmış yatırımlarını, yarım bırakılan yollarını, tünellerini, acemi birliğini, hızlı tren, yük treni, havaalanı gibi temel ihtiyaçlarını yıllardır söylemekten dilimizde tüy bitti. Hızlı tren ilimizi teğet geçerken ses çıkarmayanlar, temeli atılan ve yüzde 22’si tamamlanan havaalanı çürürken görmezden gelenler seçim öncesi mi bu sözleri hatırladı da takipçisi olacağım diyor. AKP İl Başkanının, AKP’li Belediye Başkanlarının, milletvekillerinin havaalanı projesinin AKP’nin iktidara geldikten hemen sonraki ilk icraatı olarak Aralık 2002’de yatırım programından çıkarıldığından haberi yok mu? Bu durumdan habersiz olmaları ayrı bir ayıp. Haberleri olup da 22 yıldır Çorum halkına yalan söylemeleri katmerli bir ayıp. Havaalanı projesi yatırım programından çıkarılmış. 2024 yılı bütçesinde de yok. AKP İl Başkanı neyi takip edecek merak ediyorum. İktidar oldukları halde Çorum halkına her seçim öncesi sözler verip sonra bu sözlerini bir dahaki seçime kadar hatırlamayan onlar. Muhalefet olarak verdikleri sözlerin takipçisi olan ise biziz. Çorum halkını kandırmayı bıraksınlar. Boş laflarla halkımızı oyalamasınlar. Yapacaklarını değil yaptıklarını açıklasınlar, yarım kalan projelerin neden tamamlanamadığını açıklasınlar, devletin heba olan paralarının hesabını versinler. Biz Çorum’un gelişimi için yapılması gereken tüm projelerin, yarım kalmış yatırımların takipçisi olmaya ve ısrarla dile getirmeye devam edeceğiz. AKP’ye tavsiyemiz bu seçimde bari tutamayacakları sözleri vermesinler. Halkımızı daha fazla kandırmasınlar.”