Cumhuriyet Halk Partisi Çorum 1. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Tahtasız, adaylığının kesinleşmesinin ardından ilk esnaf ziyaretini hayat mücadelesine başladığı, çocukluğunun geçtiği Büyük Zafer Çarşısı'na gerçekleştirdi.

Tahtasız, Zafer Çarşısı'nda yıllarca çalıştığı, ekmek parasını kazandığı Heri Giyim'i ziyaret ettikten sonra çarşı esnafı ile sohbet etti.

Yapılan açıklamaya göre, Zafer Çarşısı esnafının hayır duaları eşliğinde seçim çalışmalarına başlayan Tahtasız, büyüyen, gelişen, temel sorunları çözülmüş, geleceğe emin adımlarla yürüyen bir Çorum için Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi gerektiğinin altını çizerek, seçmenlerin desteğini istedi.

Beraberinde Oğuzlar önceki dönem Belediye Başkanı Orhan Ateş ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Zafer Çarşısı esnafını tek tek ziyaret eden Tahtasız, sorun ve talepler hakkında bilgi alarak, milletvekilliği döneminde Çorum'u hep birlikte temsil edeceklerini söyledi. Çarşı esnafı Tahtasız’a çıkmış olduğu yolda başarılar diledi.

Tahtasız, Zafer Çarşısı’nda bulunan Hazır Elbiseciler Odası'nı da ziyaret ederek, Oda Başkanı Necati Şimşek ile bir süre sohbet etti.

Tahtasız’a ziyaretleri sırasında, İl Yönetiminden Ferda Suiçmez, Burhan Erdem, Günsel Yetik Erlik ve Feza Piroğlu da eşlik etti. (Haber Merkezi)