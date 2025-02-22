CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Ekrem İmamoğlu’nun 14. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP TBMM Grubu’nda imza verdi.

Tahtasız, yaptığı açıklamada, "Ülkemizin 14’üncü Cumhurbaşkanı olmak üzere resmi müracaatını yapan Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı için biz de imzamızı verdik. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ekrem İmamoğlu’nu 14’üncü Cumhurbaşkanımız olarak göreceğimiz günler çok yakın!" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu’nun adaylığının ülke, millet ve CHP için hayırlı olması temennisinde bulunan Tahtasız, seçim sürecinde birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını vurguladı.