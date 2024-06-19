TFF'nin Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım kafilesi dışında 613 davetlinin masraflarını karşıladığı öne sürüldü. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız TFF'ye göstererek 'Yiyin efendiler yiyin' diyerek tepki gösterdi.

Tahtasız; Fransa, İsviçre, İspanya ve Portekiz’in davetli sayılarını paylaşarak aradaki farka dikkat çekti.

Tahtasız açıklamasında “Ahlatcı Çorum Futbol Kulübümüzün hakkını yiyenler doymamış. TFF yönetiminin tüm masraflarını ödeyerek 613 davetliyi Euro 2024’teki ilk maçımıza götürdüğü ortaya çıktı. Bir tarafta sözde tasarruf tedbirleri diğer tarafta inanılmaz bir israf! Yiyin efendiler yiyin” dedi.