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Ahlatcı Çorum FK üç günlük iznin ardından bugün toplanarak akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına başlayacak.

Ligde son maçında evinde Erzurumspor’u yenerek üç haftalık galibiyet serisini sürdüren kırmızı siyahlı takıma iki gün izin verilmişti.

Halil Umut Meler’e saldırı sonrasında Futbol Federasyonu tarafından liglerin süresiz erteleme kararı sonrasında izni bir gün daha uzatan teknik heyet takıma bugün akşam saatlerine kadar ertelemişti.

Kırmızı siyahlı takım bugün saat 17:00’da tesislerde toplanacak ve saat 18:00’da yapacağı çalışma ile hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.