Arca Çorum FK yarın akşam sahasında oynayacağı Serik Belediyespor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Tahsin Tam ile yolların ayrılmasının ardından kırmızı siyahlı takımın dünki antrenmanını Tahsin Tam’ın ekibinde görev yapan Çorumlu Teknik Direktör Hüseyin Eğer, Atletik Performans Antrenörü Barış Üzbey ve alt yapı kaleci antrenörü Sarıca yönetiminde yapıldı.

Tesis sahasında yapılan antrenmanda kaleci Hasan Hüseyin takımdan ayrı olarak düz koşu yaparken ısınma hareketleri ile başlayan çalışma dana sonra pas çalışması beşe iki oyun ve son bölümde ise taktik çalışma yapan kırmızı siyahlı takımda futbolcuların moralsiz olduğu gözlendi.

Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla Serik Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından tesislerde kampa girecek.