Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta Altay maçının ardından takıma iki gün izin verdi.

Kırmızı Siyahlı takım cumartesi akşamı Altay ile deplasmanda oynadığı ve 3-1 kazandığı maçın ardından futbolculara salı gününe kadar izin verdi.

Kırmızı siyahlı takım yarın saat 16’da tesislerde toplanarak akşam saat 18’de yapacağı antrenmanla hafta sonu sahasında oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına başlayacak. Ahlatcı Çorum FK, Adanaspor ile pazar günü saat 16’da Yeni Stadyumda karşılaşacak.

Öte yandan kırmızı siyahlı takımda ayağındaki ağrı nedeni ile Altay maçında forma giymeyen Thomas’ın riske edilmediği ve golcü futbolcunun hafta sonu oynanacak Adanaspor maçında takımındaki yerini alacağı belirtildi.