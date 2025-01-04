Bolu’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak ters durdu.

Meydana gelen kazada sürücünün burnu bile kanamadı.

Kaza, Taşkesti-Mudurnu kara yolunun Çavuşderesi Köprüsü mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Sağlamöz idaresindeki 54 ABU 609 plakalı otomobil, Taşkesti'den Mudurnu'ya seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak şarampolde ters döndü.

Çevredeki diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü, ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.

Burnu bile kanamayan sürücüye sağlık ekipleri ambulansta kontrol amaçlı ilk müdahalede bulunuldu. Kazada hasar alan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu alandan kaldırıldı.