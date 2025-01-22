Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yol kenarında bıçakladığı taksiciyi öldüren komşu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Serdar Mahallesi Arızlı Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, çalılık alanda yol kenarında kanlar içinde hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, çeşitli yerlerinden bıçaklanan şahsı hastaneye kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yapılan araştırmalarda ölen şahsın taksici Emre Bayram olduğu belirlendi.

Bayram'ın 41 T 0534 plakalı ticari taksisi ise cesedinin bulunduğu yerin 600 metre ilerisinde bulundu.

Olaya ilişkin çalışma başlatan ekipler, Bayram'ın komşusu M.G'yi gözaltına aldı. İfadesi alınan komşu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.