Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, geçen sezonki hedeflerinin üzerine koymak istediklerini bunun içinde kadroya 6-7 tane daha transfer yapmaları gerektiğini söyledi. Yeni sezonun ikinci etap çalışmalarını Bolu’da sürdüren kırmızı siyahlı takımın Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Adanaspor ile oynanan maçın ardından basın mensupları ile sohbet toplantısı yaptı.

‘Gençlerimiz çok iyi ama pişmesi lazım’

Özbalta, geçen sezon yeni sezon hazırlıkları ve hedefleri konusunda bilgiler verdi. Genç teknik adam geçen sezonki iskelet kadrosunu koruduklarını ve üzerine özellikle genç transferlerden isimler kattıklarını belirterek ‘Gerçekten kadromuza yetenekli gençlerden isimler kattık. Ancak bunların bu ligde oynayabilmeleri için tecrübe kazanması ve pişmesi gerekiyor. Bu gençlerimiz gelecek yıllarda bu takımın iskelet kadrosunu oluşturacaklar.

‘Çalışmalar çok iyi kadromuz eksik’

Çok iyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Bu noktada en büyük eksiğimiz ise henüz kadromuzun tam oluşmaması geliyor. Biz belli bir disiplin içinde oynayan bir takımız ve bu dönemde yapacağımız fiziksel ve takımsal çalışmaları tam yapmamız çok önemli.

‘Başkan gece gündüz bu kulüp için çalışıyor’

Başkanımız bu konuda gerçekten büyük bir çalışma yapıyor. Mevcut kadro ile ilgili konuları halletti ve takımın ihtiyaç duyduğu transferler içinde yoğun bir çaba içinde. Ekonomik olarak kaynak bulma noktasında gece gündüz çalışıyor. Ümit ediyorum ki bu hafta içinde yapacağımız transferlerle kadromuzu büyük oranda şekillendiririz.

‘Yedi transfere ihtiyacımız var’

Belli mevkilerde çok eksiğimiz var. Bir kaleci, bir sağbek, bir savunmanın ortasına iki tane kanata transfer lazım. Geçen sezon bu noktada yaşadığımız sıkıntıları bu sezon tekrar yaşamamak için kesinlikle 6-7 tane takviyeye ihtiyacımız var. Oğuzhan başkan özverili bir çalışma içinde. Kendisi ile görüşmemizde transferde daha fazla geç kalmamamız gerektiğini söyledim oda bunun farkında ve çalışmalarını görüşmelerini sürdürüyor.

‘Lig bu sezon çok daha zorlu’

Lig bu sezon çok daha zorlu geçecek. Önceki akşam arkadaşlarla oturduk bir liste yaptık 13 takım hedefe oynayacak gibi görünüyor. Bütçe olarak gerçekten çok yukarılara çıkan takımlar var. Birde bizim gibi iskeleti koruyarak üzerine ilave edenler var. Bu yüzden lig geçen yıldan çok daha zorlu geçecek.

‘Değişiklik olmazsa bir yabancı ile yolları ayıracağız’

Futbol Federasyonu değişiklik yapmazsa mevcut kadromuzdaki yedi isimden birisi ile yolları ayırmak zorunda kalacağız. Dileğimiz bunun değişmesi ve ayrılık olmaması. Ancak aynen devam ederse yapacak bir şey yok bu kararı almak zorunda

‘Çorum FK artık istenilen bir kulüp’

Çorum FK artık liglerde istenen bir kulüp. Gerek kurumsal yapısı gerek tesisi gerekse mali konulardaki düzenli olması nedeni ile camiada istenilen ve tercih edilen bir kulüp. Başkanımızda bunun devam etmesi için afaki rakamlar yerine bütçesine göre transferler yapıyor. Futbol oynamaya çalışan ve futbolun doğrularını yapan bir kulüp olmamızda bu tercihte önemli.

‘Gerçekten evimde gibi çalışıyorum’

Geçen sezon göreve başladığım günden itibaren bu şehir bu camia büyük destek verdi ve kucak açtı. Gerçekten evimde çalışıyor gibiyim. Onların bu güveni ve samimiyeti bizim sorumluluğumuzu daha da artırdı. Tabi ki bu sezonda hedefimiz belli ve bunun içinde gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ben bu şehrin her şeye layık olduğunu inanıyorum. Tabi ki bizimde hedeflerimiz var kısa bir dönemde olsa görev yaptığım Süper Ligde olmak istiyorum, Bunun bu takımla yapmak içinde elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.

‘Son iki maçta yaşadıklarımız olmasaydı Süper Ligdeydik'

Çorum FK olarak geçen sezon son iki maçta yaşadıklarımız olmasaydı şu anda kesinlikle Süper Ligdeydik. Geçmişe dönmek istemiyorum Ancak geçen sezon yaşadığımız saha olayları olmasa Çorum FK bugün başka ligde olurdu. Eğer o iki maçta yaşadıklarımız olmasa da idi finalde Sakaryaspor’u yenerek Süper Lige çıkan takım biz olurduk. Bunlara çok üzüldük ama yapacak bir şey yok önümüze bakmak zorundayız ve bu hedefe bu yıl ulaşmak için yeni bir maceraya hep birlikte el ele vererek başlayacağız’ dedi.