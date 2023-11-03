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Kastamonu’nda çalıştığı sırada iskeleden beton zemine düşerek hayatını kaybeden Çorumlu işadamı, son yolculuğuna uğurlandı.

Kastamonu Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi üzerinde bir iş yerinin onarım işlerini yapan Alparslan Çelik, çalıştığı sırada dengesini kaybederek iskeleden beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Çelik, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. B

urada yapılan müdahalelere rağmen Çelik kurtarılamadı. Çelik için bugün Osmancık Beyler Çelebi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve vatandaşlar katıldı.

Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çelik’in cenazesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. (İHA)