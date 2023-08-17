Tahmini Okuma Süresi: dakika

HARUN AKKAYA

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Talip Geylan, Burunçiftlik Kavşağı'nda sinyalizasyon direğine çarparak takla atması sonucu hayatını kaybeden Can Keser için taziye mesajı yayınladı.

Can Keser’in Türk Eğitim-Sen Bingöl Karlıova İlçe Temsilcisi olduğunu belirten Talip Geylan mesajında “Bingöl Karlıova ilçe Temsilcimiz Can Keser kardeşimiz Çorum’da geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Mekanı Cennet olsun. Camiamızın başı sağolsun. Ailesi ve yakınlarına sabırlar niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.